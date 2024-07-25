Понад $49 мільйонів збитків через недоотримані портові збори: судитимуть колишніх міністра інфраструктури та його першого заступника

За даними, міністр спільно зі своїм першим заступником видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, дії яких завдали понад 49 млн грн збитків. Про це повідомляють САП і НАБУ.

Як встановило слідство, у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Мінінфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

Зазначається, що цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту «Південний» є державною власністю та перебуває у користуванні «АМПУ» і право на збори належить виключно державному підприємству.

Натомість відповідно до цього наказу держпідприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, ДП АМПУ було завдано понад 49,63 мільйонів доларів збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розслідування зловживань у Мінінфраструктури розпочали восени 2019 року.

«Відтоді НАБУ і САП в результаті неодноразових звернень до Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, ДП «АМПУ» домоглися скасування протиправного наказу та подання позовів щодо усунення наявних перешкод у користуванні та розпорядженні державою частиною акваторії морського порту «Південний». Суми корабельних зборів, що неправомірно отримувались приватними компаніями, арештовані на рахунках цих підприємств», — резюмували в НАБУ.

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