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У Харкові затвердили нові назви вулиць та станцій метро відповідно до закону про деколонізацію

12:28, 25 липня 2024
У Харкові перейменують вулиці та станції метро в рамках деколонізації.
У Харкові затвердили нові назви вулиць та станцій метро відповідно до закону про деколонізацію
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У Харківській обласній військовій адміністрації проголосували за перейменування вулиць та станцій метрополітену відповідно до закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Про це повідомили в ОВА.

 Завершено масштабну роботу щодо перейменування об'єктів топоніміки, яку проводили спільно з Північно-Східним територіальним відділом Українського інституту національної пам'яті та учасниками процесу деімперіалізації й деколонізації топонімії.

Зокрема, проголосували за перейменування станцій метро «Героїв Праці», «Завод імені Малишева» та «Проспект Гагаріна» на «Салтівська», «Заводська» й «Левада» відповідно. Також змінено назви вулиць: Героїв Праці на Нескорених, Лермонтовська на Майка Йогансена, Дружби Народів на Соборності України, Проспект Гагаріна на Проспект Аерокосмічний тощо.

Крім того, у Харкові з'являться нові назви вулиць на честь 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Заміну топонімів у межах населених пунктів, а також демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків здійснювали органи місцевого самоврядування населених пунктів та голови міських і сільських громад з 27 липня 2023 до 27 квітня 2024 року.

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