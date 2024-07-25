Повернути українців додому: в Україні пропонують створити Міністерство демографії та діаспори і фінансувати його грантами від партнерів

Група народних депутатів пропонує створити Міністерство демографії та діаспори і Фонд відновлення демографічного потенціалу, що буде фінансуватися за рахунок програм допомоги і грантів ЄС і займатися поверненням українців додому.

В Україні пропонують створити нове Міністерство демографії та діаспори і на додаток окрему державну установу – Фонд відновлення демографічного потенціалу. Відповідний законопроект 11424 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола Княжицький, Наталія Піпа, Роман Лозинський та інші.

На думку цих депутатів, прийняття закону не потребуватиме додаткових витрат, оскільки може бути реалізоване за рахунок перерозподілу коштів між бюджетними програмами.

А додаткові витрати можуть бути покриті за рахунок коштів, що надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України, агентств та установ зарубіжних країн, міжнародних фінансових та інших організацій.

Так, впроваджуються механізми фінансування державної демографічної політики, до яких відносяться не лише кошти Державного бюджету України, але й кошти зовнішніх донорів, а також гранти, які виділятимуться спеціально створеною цим законопроектом установою – Фондом відновлення демографічного потенціалу України.

Одним з завдань Фонду буде «забезпечення міграційного приросту населення, в першу чергу за рахунок стимулювання українців, які проживають за кордоном, до повернення в Україну».

В свою чергу, Міністерство займатиметься організацією заходів з популяризації програм стимулювання іноземних українців до повернення в Україну.

Нагадаємо, раніше Роман Лозинський заявив, що потрібно ще зменшити мобілізаційний вік.

Також раніше ми писали, що нардепка Наталія Піпа викликала поліцію хлопцю, який співав на вулиці пісні Цоя. Також Наталія Піпа разом з Миколою Княжицьким зареєстрували законопроект, яким пропонується обмежити посадовців у користуванні Telegram і змусити соцмережу співпрацювати з Нацрадою.

Автор: Наталя Мамченко

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