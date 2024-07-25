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Вернуть украинцев домой: в Украине предлагают создать Министерство демографии и диаспоры и финансировать его грантами от партнеров

11:21, 25 июля 2024
Группа народных депутатов предлагает создать Министерство демографии и диаспоры и Фонд восстановления демографического потенциала, который будет финансироваться за счет программ помощи и грантов ЕС и заниматься возвращением украинцев домой.
Вернуть украинцев домой: в Украине предлагают создать Министерство демографии и диаспоры и финансировать его грантами от партнеров
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В Украине предлагается создать новое Министерство демографии и диаспоры и в дополнение отдельное государственное учреждение – Фонд восстановления демографического потенциала. Соответствующий законопроект 11424 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Николай Княжицкий, Наталья Пипа, Роман Лозинский и другие.

По мнению этих депутатов, принятие закона не потребует дополнительных расходов, поскольку может быть реализовано за счет перераспределения средств между бюджетными программами.

Дополнительные расходы могут быть возмещены за счет средств, поступающих в государственный бюджет в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, а также добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов Украины, агентств и зарубежных стран, международных финансовых и других организаций.

Внедряются механизмы финансирования государственной демографической политики, к которым относятся не только средства Государственного бюджета Украины, но и средства внешних доноров, а также гранты, которые будут выделяться специально созданным этим законопроектом учреждением – Фондом восстановления демографического потенциала Украины.

Одной из задач Фонда будет «обеспечение миграционного прироста населения, в первую очередь за счет стимулирования проживающих за рубежом украинцев к возвращению в Украину».

В свою очередь Министерство будет заниматься организацией мероприятий по популяризации программ стимулирования иностранных украинцев к возвращению в Украину.

Напомним, ранее Роман Лозинский заявил, что нужно еще снизить мобилизационный возраст.

Также ранее мы писали, что нардепка Наталья Пипа вызвала полицию молодому человеку, который пел на улице песни Цоя. Также Наталья Пипа вместе с Николаем Княжицким зарегистрировали законопроект, предлагающий ограничить должностных лиц в пользовании Telegram и заставить соцсеть сотрудничать с Нацсоветом.

Автор: Наталя Мамченко 

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Вернуть украинцев домой: в Украине предлагают создать Министерство демографии и диаспоры и финансировать его грантами от партнеров

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