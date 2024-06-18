Нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, если мы говорим о продолжении борьбы за собственное существование – народный депутат Роман Лозинский

Народный депутат Роман Лозинский не исключает, что призывной возраст могут уменьшить еще раз, если продлится полномасштабная война.

Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет может оказаться не последним изменением. О том, что призывной возраст могут снизить до другого, более низкого предела, отметил народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский в интервью «Ліга.нет».

«Мы слишком поздно уменьшили возраст для мобилизации. Это факт.

Тех, кто более 2 лет выполняет задания на линии фронта, нужно заменить.

Может ли в обществе иметь поддержку тезис о том, что нужно уменьшать возраст для мобилизации – я думаю, это вопрос риторический. Если спросить именно о желании, никто бы не сказал «да, давайте».

Но если мы говорим о тех условиях, в которых наша страна продолжает борьбу, если мы говорим о том, что мы до сих пор продолжаем борьбу за собственное существование, то нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, для обороны страны, для военной службы.

И то, что сейчас снизили возраст до 25 лет, мы должны реально смотреть на вещи. При условии, что будет оставаться такая линия фронта, будет продолжаться полномасштабная война, не исключено, что это не последнее изменение по призывному возрасту, возрасту для мобилизации» - подчеркнул он.

Напомним, ранее о том, что мобилизацию мужчин следует начинать не с 25 лет, а с 21 года в интервью УП отметил военный с позывным «Исток», бывший руководитель Курса молодого бойца бригад, являющийся героем ленты «Мы были рекрутами».

Кроме того, о том, что мобилизация в нашем государстве должна начинаться с 20 лет, отмечал ветеран АТО и глава волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Во время интервью УП он отметил, что «…по моему мнению, мобилизация должна происходить уже с 20 лет. Мы слишком много потеряли время… 25 лет — о'кей, но уже поздно. Нам нужно принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы».

Автор: Наталья Мамченко

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