Надо мобилизовывать с 21 года – военный-герой ленты «Мы были рекрутами»

«Я думаю, надо мобилизовывать с 21. «Война дело молодых». Есть это золотое выражение, оно действительно так и работает» - отметил военный с позывным «Исток».

Фото: УП

Мобилизацию мужчин следует начинать не с 25 лет, а с 21. Об этом в интервью УП отметил военный с позывным «Исток», бывший руководитель Курса молодого бойца бригад, который является героем ленты «Мы были рекрутами».

«Я думаю, надо мобилизовывать с 21. «Война дело молодых». Есть это золотое выражение, оно действительно так и работает. Ты когда молод, у тебя есть здоровье, у тебя есть возможность чему-то научиться в этой жизни.

Армия дает тебе, даже если без войны берем, базис молодого человека.

Первое – она тебя забрасывает в тяжелые бытовые ситуации, забрасывает тебя в мужской большой коллектив, ты учишься общаться с людьми, учишься существовать в мужском взрослом коллективе, выживать в этих всех условиях.

Второе – армия тебя научит защищать себя, знать медицину. Ты как мужчина действительно будешь более перспективен, чтобы выжить в будущем в критических ситуациях. Это факт.

Если действительно с кем-то из родных что-нибудь произойдет, ты сможешь им помочь. Армия учит мыслить тебя в критических ситуациях правильно, принимать правильные решения, не впадать в панику.

Также, если мы говорим о финансовой перспективе, если ты идешь на определенный контракт хотя бы на год – но как сейчас понятно, к концу войны – армия дает тебе какой-то денежный базис на время войны – это точно. Она дает тебе базу, с которой ты сможешь потом начать в дальнейшем.

Плюс армия дает тебе статус участника боевых действий, который предоставит в будущем доступ к государственным программам, чтобы по ним двигаться, делать бизнес. И так действительно можно долго продолжать.

Почему именно молодому есть смысл уйти в армию? Ибо первое, что должно быть у человека в голове – это защита своего государства.

В общем, все просто: если ты мужчина, вспомни о своем мужском и бери в руки оружие. Не хочешь брать в руки оружие – иди в тыловое обеспечение. Там тоже нужна куча работы, куча специальностей, которые необходимы.

Не все, кто попадают в армию, уходят в пехоту. Это самый большой миф, который, к сожалению, разрушает сейчас мобилизацию», - отметил он.

Напомним, ранее о том, что мобилизация в нашем государстве должна начинаться с 20 лет, отмечал ветеран АТО и глава волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Во время интервью УП он отметил, что «…по моему мнению, мобилизация должна происходить уже с 20 лет. Мы слишком много потеряли времени… 25 лет (имеется в виду мобилизация с 25 лет – ред.) – окей, но уже поздно. Нам нужно принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы».

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