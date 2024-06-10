Треба мобілізовувати з 21 року – військовий-герой стрічки «Ми були рекрутами»

«Я думаю, треба мобілізовувати з 21. «Война дело молодых». Є цей золотий вираз, він справді так і працює» - зазначив військовий із позивним «Істок».

Фото: УП

Мобілізацію чоловіків варто починати не з 25 років, а з 21. Про це у інтерв’ю УП зазначив військовий із позивним «Істок», колишній керівник Курсу молодого бійця бригад, який є героєм стрічки «Ми були рекрутами».

«Я думаю, треба мобілізовувати з 21. «Война дело молодых». Є цей золотий вираз, він справді так і працює. Ти коли молодий, в тебе є здоров'я, в тебе є можливість чомусь навчитися в цьому житті.

Армія дає тобі, навіть якщо без війни беремо, базис молодого чоловіка.

Перше – вона тебе закидає в тяжкі побутові ситуації, закидає тебе в чоловічий великий колектив, ти вчишся комунікувати з людьми, вчишся існувати в чоловічому дорослому колективі, виживати в цих усіх умовах.

Друге – армія тебе навчить захищати себе, знати медицину. Ти як чоловік справді будеш більш перспективний, щоб вижити в майбутньому в критичних ситуаціях. Це факт.

Якщо справді з кимось із рідних щось станеться, ти зможеш їм допомогти. Армія вчить мислити тебе в критичних ситуаціях правильно, приймати правильні рішення, не впадати в паніку.

Також, якщо ми говоримо про фінансову перспективу, якщо ти йдеш на певний контракт хоча б на рік – але як зараз понятно, до кінця війни, – армія дає тобі якийсь грошовий базис на час війни – це точно. Вона дає тобі базу, з якою ти зможеш потім стартанути в подальшому.

Плюс армія дає тобі статус учасника бойових дій, який тобі надасть у майбутньому доступ до державних програм, щоб по них рухатися, робити бізнес. І так насправді можна довго продовжувати.

Чому саме молодому є сенс піти в армію? Бо найперше, що повинно бути в людини в голові – це захист своєї держави.

Загалом все просто: якщо ти чоловік, згадай про своє чоловіче і бери в руки зброю. Не хочеш брати в руки зброю – йди в тилове забезпечення. Там теж треба куча роботи, куча спеціальностей, які необхідні.

Не всі, хто попадають в армію, йдуть у піхоту. Це найбільший міф, який, на жаль, руйнує зараз мобілізацію» - зазначив він.

Нагадаємо, раніше про те, що мобілізація в нашій державі повинна починатися з 20 років, зазначав ветеран АТО та очільник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Під час інтерв'ю УП він зауважив, що «…на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу… 25 років (мається на увазі мобілізація з 25 років — ред.) — о'кей, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення, або в майбутньому нас чекатимуть ще більші проблеми».

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