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Рада поддержала усовершенствование функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг

16:53, 18 июня 2024
Проект закона предлагает установить для финансовых компаний, ломбардов и кредитных союзов возможности предоставления финансовых услуг на основании лицензии финансовой компании.
Рада поддержала усовершенствование функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг
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Во вторник, 18 июня, Верховная Рада поддержала за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг № 11043. Об этом сообщили депутаты в соцсетях.

За документ проголосовали 235 народных депутатов.

Проектом закона вносятся следующие изменения:

1) установление финансовых компаний, ломбардов и кредитных союзов возможности предоставлять финансовые услуги из лицензии финансовой компании.

2) установление требований к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг.

3) увеличение штрафов для всех объектов надзора, которые будут сопоставимы с доходами поставщиков платежных услуг, в том числе банков;

4) расширение перечня ограниченных платежных услуг, чтобы исключить возможность выполнения операций по возврату средств анонимным абонентам.

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