Рада поддержала усовершенствование функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг

Во вторник, 18 июня, Верховная Рада поддержала за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг № 11043. Об этом сообщили депутаты в соцсетях.
За документ проголосовали 235 народных депутатов.
Проектом закона вносятся следующие изменения:
1) установление финансовых компаний, ломбардов и кредитных союзов возможности предоставлять финансовые услуги из лицензии финансовой компании.
2) установление требований к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг.
3) увеличение штрафов для всех объектов надзора, которые будут сопоставимы с доходами поставщиков платежных услуг, в том числе банков;
4) расширение перечня ограниченных платежных услуг, чтобы исключить возможность выполнения операций по возврату средств анонимным абонентам.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.