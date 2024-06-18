Рада ужесточила правила регулирования табачного и алкогольного рынков: главные изменения

Парламент принял закон о государственном регулировании производства и обращения спирта, алкогольных напитков, табачных изделий.

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Во вторник, 18 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №10346 о государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Свои голоса «За» отдали 255 народных избранников.

Документ предусматривает:

1) на предприятиях, на которых осуществляется производство табачных изделий, будут установлены контрольные посты и круглосуточная система видеонаблюдения;

2) акцизные составы, на территории которых производится этиловый спирт, биоэтанол, будут оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и контрольно-пропускной системой;

3) вводится возможность блокирования за инициирование ГНС интернет-сайтов, незаконно продающих подакцизную продукцию;

4) вводятся бессрочные лицензии для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;

5) на определенные виды розничной торговли подакцизной продукции вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня за днем ​​получения заявления о получении лицензии.

Раньше мы подробно писали об этом законопроекте.

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