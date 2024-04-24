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Реформа ліцензування підакцизних товарів: Рада зробила перший крок

12:31, 24 квітня 2024
Парламент прийняв за основу законопроект щодо держрегулювання виробництва та обігу підакцизних товарів.
Реформа ліцензування підакцизних товарів: Рада зробила перший крок
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У середу, 24 квітня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №10346 про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Свої голоси «За» віддали 305 нардепів.

Законопроектом, зокрема, передбачено:

1) спрощення процедури отримання ліцензій та запропоновано перехід на електронну форму замість паперової форми ліцензій;

2) запроваджуються безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

3) на певні види роздрібної торгівлі підакцизною продукцією запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії;

4) удосконалюється структура та порядок адміністрування державних реєстрів;

5) з метою унеможливлення нелегального виробництва тютюнових виробів запроваджується ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини.

Раніше ми детально писали про цей законопроект.

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