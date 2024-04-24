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Реформа лицензирования подакцизных товаров: Рада сделала первый шаг

12:49, 24 апреля 2024
Парламент принял за основу законопроект о госрегулировании производства и обращении подакцизных товаров.
Реформа лицензирования подакцизных товаров: Рада сделала первый шаг
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В среду, 24 апреля, Верховная Рада приняла за основу законопроект №10346 о государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Свои голоса «За» отдали 305 нардепов.

Законопроектом, в частности, предусмотрено:

1) упрощение процедуры получения лицензий и предложен переход на электронную форму вместо бумажной формы лицензий;

2) вводятся бессрочные лицензии для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;

3) на определенные виды розничной торговли подакцизной продукцией вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня за днем получения заявления о получении лицензии;

4) усовершенствуется структура и порядок администрирования государственных реестров;

5) с целью предотвращения нелегального производства табачных изделий вводится лицензирование деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья.

Раньше мы подробно писали об этом законопроекте.

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