Лицензии для розничной торговли алкоголем и табаком будут выдаваться автоматически

Для лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, а также на право хранения горючего для нужд собственного потребления или промышленной переработки, вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня.

Верховная Рада одобрит законопроект 10346 о государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего в первом чтении за основу. О соответствующей рекомендации Комитета по налоговой политике сообщил его председатель Даниил Гетманцев.

Так, по его словам, в редакции к первому чтению этот законопроект предусматривает следующие изменения.

Упрощается процедура получения лицензий и предложен переход на электронную форму вместо бумажной формы лицензий.

Вводятся бессрочные лицензии всем видам хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.

Для лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, а также на право хранения горючего, не реализуемое другим лицам и используемое исключительно для нужд собственного потребления и/или промышленной переработки, вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня за днем получения заявления о получении лицензии на право производства соответствующего вида хозяйственной деятельности.

Совершенствуется структура и порядок администрирования государственных реестров в сфере государственного регулирования производства и обращения этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего.

С целью предотвращения нелегального производства табачных изделий вводится лицензирование деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья.

Пересматривается стоимость лицензий на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности и размер штрафов за нарушение требований настоящего Закона с привязкой к размеру минимальной заработной платы, определенной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Напомним, что 1 февраля Комитет по налоговой политике также рекомендовал принять в первом чтении законопроект о растаможке легковых авто из-за действия.

Кроме того, Комитет считает нужным принять за основу законопроект о ликвидации КРАИЛ.

Автор: Наталья Мамченко

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