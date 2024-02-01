Украина будет закупать дроны через систему Prozorro: Михаил Федоров раскрыл детали

Постачальникам дронів, як-от Mavic, Autel та Matrice, надали рівні умови для доступу до державних контрактів.

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Украина будет закупать беспилотники через систему Prozorro. Соответствующее постановление поддержал Кабмин. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, правительство поддержало постановление Министерства экономики, касающееся поставщиков массовых дронов, таких как Mavic, Autel и Matrice.

«Предоставляем этим продавцам равные условия для доступа к государственным контрактам, и благодаря конкуренции можно будет снижать стоимость. Закупки будут быстрыми и выгодными ценами», — отметил министр.

Он добавил, что ввиду чувствительности информации сроки и места поставок будут закрыты от общественности.

Михаил Федоров рассказал, как будет работать схема закупки:

«Заказчик, желающий приобрести дрон, выставляет на Prozorro объявление-рамку с описанием нужного беспилотника. В этой рамке смогут зарегистрироваться продавцы, а затем они получают информацию о сроках, месте поставки и других данных, необходимых для закупки. Продолжение следует аукцион, а победит продавец, который предоставит самое выгодное предложение».

Накануне глава Минцифры Михаил Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны на дому.

Ранее мы писали, что Украина может частично перенести производство беспилотников в Литву.

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