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  1. В Україні

Україна закуповуватиме дрони через систему Prozorro: Михайло Федоров розкрив деталі

18:44, 1 лютого 2024
Постачальникам дронів, як-от Mavic, Autel та Matrice, надали рівні умови для доступу до державних контрактів.
Україна закуповуватиме дрони через систему Prozorro: Михайло Федоров розкрив деталі
Фото: DR
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Україна закуповуватиме безпілотники через систему Prozorro. Відповідну постанову підтримав Кабмін. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, уряд підтримав постанову Міністерства економіки, яка стосується постачальників масових дронів, як-от Mavic, Autel та Matrice.

«Надаємо цим продавцям рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість. Закупівлі будуть швидкими та за вигідними цінами», — зазначив міністр.

Він додав, що, зважаючи на чутливість інформації, строки та місця поставок будуть закритими від громадськості.

Михайло Федоров розповів, як працюватиме схема закупівлі:

«Замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного безпілотника. У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію».

Напередодні очільник Мінцифри Михайло Федоров закликав українців збирати FPV-дрони вдома.

Раніше ми писали, що Україна може частково перенести виробництво безпілотників до Литви.

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