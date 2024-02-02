Хто повинен декларувати доходи від оренди: роз’яснення податкової

Доходи, одержані фізособою від надання майна в оренду іншим фізособам, які не є самозайнятими особами, мають декларувати орендодавці — ДПС.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало фізичним особам, які отримують доходи від надання майна в оренду ФО, які не є самозайнятими особами (не є ФОП або ФО, що провадять незалежну професійну діяльність), що до загального місячного чи річного оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування). Про це повідомив офіційний сайт відомства.

Відповідно до п.п.170.1.5 п.170.1 ст.170 ПКУ, якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бджету, є платник податку - орендодавець.

Такий орендодавець зобов’язаний самостійно нараховувати та сплачувати податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду - протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, а суми отриманого доходу, сплаченого протягом звітного податкового року податку, та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються ним у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

У разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості, нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір до контролюючого органу за податковою адресою платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України.

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену ст. 119 прим. 1 ПКУ.

Згідно з 119 прим.1.1 п. 119 прим.1 ст. 119 прим. 1ПКУ порушення нотаріусом порядку та/або строків подання інформації щодо посвідчення договорів оренди об’єктів нерухомості в разі вчинення такої нотаріальної дії, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680грн. за кожне таке порушення.

Дії, передбачені п.п.119 прим.1.1 п. 119 прим.1 ст. 119 ПКУ, вчинені суб’єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення.

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