Верховна Рада схвалить законопроект про розмитнення легкових авто через Дію

Подача митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля буде відбуватися через Дію, а правильність визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Міністерство цифрової трансформації.

Контроль правильності визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Мінцифри. Так, 1 лютого Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 10380 про розмитнення легкових авто через Дію.

Йдеться про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митного декларування легкових автомобілів засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, тобто, через Портал Дія.



Як зазначив голова Комітету Данило Гетманцев, важливим аргументом впровадження запропонованої законопроектом моделі митного оформлення є ліквідація можливості маніпулювання з вартістю легкового автомобіля, тобто корупційної складової на митниці під час визначення митної вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори.

За його словами, при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми із:

зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;

зміни модифікації легкового автомобіля;

підробки договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

зміни показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Законопроектом передбачається до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі запровадити можливість подачі електронної митної декларації засобами Порталу Дія.

Зокрема, положеннями проекту Закону пропонується:

передбачити можливість подання електронної митної декларації засобами Порталу Дія;

запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, який буде застосовуватися у разі, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою ніж вартість легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками (рік випуску, тип та об’єм двигуна), що міститься в Базі даних.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що окрім нового механізму декларування, законопроект встановлює і процедуру визначення митної вартості авто.

Так, встановлено, що тимчасово, до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі, при митному оформлені легкового автомобіля через Портал Дія контроль правильності визначення митної вартості легкового автомобіля здійснюється митним органом з урахуванням відомостей Бази даних митної вартості легкових автомобілів.

База даних митної вартості легкових автомобілів – це інформаційно-комунікаційна система, що містить відомості про вартість нових моторних транспортних засобів, які відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, і призначена для контролю правильності визначення митної вартості легкових автомобілів, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту.

Для визначення у Базі даних вартості легкового автомобіля, що був у використанні, застосовується вартість нового легкового автомобіля з урахуванням коефіцієнта віку. Якщо вік авто, скажімо, 6 років, застосовується коефіцієнт віку 0,36. Якщо 10 – 0,21. Якщо авто нове (0 років) – 0,95.

Новий легковий автомобіль – це легковий автомобіль, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію. У разі, якщо вік легкового автомобіля більше 15 років, застосовується максимальний коефіцієнт віку (0,1).

Рішення про коригування заявленої митної вартості легкового автомобіля, який ввозиться у режимі імпорту, приймається митним органом у письмовій формі під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості на основі Бази даних митної вартості легкових автомобілів, яка формується Міністерством цифрової трансформації.

Автор: Наталя Мамченко

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