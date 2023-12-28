Контроль правильності визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Мінцифра

Питання визначення митної вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори, буде цифровізовано.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до парламенту внесений законопроект 10380, який вводить розмитнення легкових авто через Портал Дія та запроваджує підстави для коригування митної вартості вживаних автомобілів. Законопроект внесений народними депутатами, хоча, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль «особисто курує цей напрямок».

У попередньому матеріалі ми детально описували запропоновану нову процедуру декларування легкового автомобіля, що ввозиться громадянином на митну територію України шляхом подання електронної митної декларації засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (тобто, Порталу Дія).

Автори стверджують, що цей законопроект спрямований на «ліквідацію можливості маніпулювання з вартістю легкового автомобіля», а також «ліквідацію схем із зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля; зміни модифікації легкового автомобіля; підробки договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів); зміни показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля)».

Окрім нового механізму декларування, законопроект встановлює і процедуру визначення митної вартості авто.

Так, встановлено, що тимчасово, до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі, при митному оформлені легкового автомобіля через Портал Дія контроль правильності визначення митної вартості легкового автомобіля, що переміщується для вільного обігу громадянином або підприємством через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів, здійснюється митним органом з урахуванням відомостей Бази даних митної вартості легкових автомобілів.

База даних митної вартості легкових автомобілів – це інформаційно-комунікаційна система, що містить відомості про вартість нових моторних транспортних засобів, які відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, і призначена для контролю правильності визначення митної вартості легкових автомобілів, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту.

Для визначення у Базі даних вартості легкового автомобіля, що був у використанні, застосовується вартість нового легкового автомобіля з урахуванням коефіцієнта віку. Якщо вік авто, скажімо, 6 років, застосовується коефіцієнт віку 0,36. Якщо 10 – 0,21. Якщо авто нове (0 років) – 0,95.

Повну таблицю коефіцієнтів віку наводимо наприкінці цієї статті.

Новий легковий автомобіль – це легковий автомобіль, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію. У разі, якщо вік легкового автомобіля більше 15 років, застосовується максимальний коефіцієнт віку (0,1).

Рішення про коригування заявленої митної вартості легкового автомобіля, який ввозиться у режимі імпорту, приймається митним органом у письмовій формі під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості на основі Бази даних митної вартості легкових автомобілів, яка формується Міністерством цифрової трансформації.

Якщо заявлена митна вартість автомобіля, є меншою ніж вартість легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками, необхідними для оподаткування та сплати митних платежів, яка визначена в Базі даних Мінцифри, застосовується механізм коригування заявленої митної вартості.

Зазначений механізм коригування заявленої митної вартості легкових автомобілів застосовується незалежно від способу подачі підприємством митної декларації.

У разі застосування механізму коригування вартості, декларанту засобами Порталу Дія повідомляється про коригування.

Декларант або уповноважена ним особа мають право на випуск у вільний обіг легкового автомобіля, що декларується, у разі згоди з рішенням митного органу про коригування митної вартості такого автомобіля та за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю, скоригованою митним органом.

Механізм коригування вартості не застосовується до нових легкових автомобілів, а також у разі, якщо вартість задекларованого легкового автомобіля не може бути визначена з використанням засобів Бази даних митної вартості.

Контроль правильності визначення митної вартості у такому випадку здійснюється відповідно до глави 9 Митного кодексу. Інформація про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального надається Держмитслужбою щомісячно до Мінцифри. При цьому не вважається розголошенням інформації з обмеженим доступом надання інформації Держмитслужбою до Мінцифри, щодо конкретних операцій з імпорту легкових автомобілів.

Власником (держателем) Бази даних митної вартості легкових автомобілів є держава в особі Мінцифри.

Технічним адміністратором Бази даних митної вартості буде держпідприємство, яке належить до сфери управління Мінцифри. Порядок створення, функціонування та ведення Бази даних та правила внесення відомостей до неї затверджуються Кабміном.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Протягом 6 місяців з дня опублікування закону Кабмін повинен забезпечити технічну реалізацію подання громадянами електронної митної декларації засобами Порталу Дія і створення Бази даних митної вартості легкових автомобілів.

Також Кабінету Міністрів протягом 9 місяців доручено забезпечити технічну реалізацію подання підприємствами електронної митної декларації засобами Порталу Дія.

Автор: Наталя Мамченко

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