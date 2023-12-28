Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламент внесен законопроект 10380, который вводит растаможку легковых автомобилей через Портал Дія и вводит основания для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей. Законопроект внесен народными депутатами, хотя, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, премьер-министр Денис Шмыгаль «лично курирует это направление».

В предыдущем материале мы подробно описывали предложенную новую процедуру декларирования легкового автомобиля, ввозимого гражданином на таможенную территорию Украины путем представления электронной таможенной декларации средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (т.е. Портала Дія).

Авторы утверждают, что этот законопроект направлен на «ликвидацию возможности манипулирования со стоимостью легкового автомобиля», а также «ликвидацию схем по указанию несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля; изменения модификации легкового автомобиля; подделки договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов); изменения показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля)».

Помимо нового механизма декларирования законопроект устанавливает и процедуру определения таможенной стоимости авто.

Так, установлено, что временно, до обретения Украиной статуса членства в Европейском Союзе, при таможенном оформлении легкового автомобиля через Портал Дія, контроль правильности определения таможенной стоимости легкового автомобиля, перемещаемого для свободного обращения гражданином или предприятием через таможенную границу Украины, для целей начисления таможенных платежей осуществляется таможенным органом с учетом сведений Базы данных таможенной стоимости легковых автомобилей.

База данных таможенной стоимости легковых автомобилей – это информационно-коммуникационная система, содержащая сведения о стоимости новых моторных транспортных средств, соответствующих товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, и предназначена для контроля правильности определения таможенной стоимости легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта.

Для определения в Базе данных стоимости бывшего в употреблении легкового автомобиля применяется стоимость нового легкового автомобиля с учетом коэффициента возраста. Если возраст авто, например, 6 лет, применяется коэффициент возраста 0,36. Если 10 – 0,21. Если авто новое (0 лет) – 0,95.

Полную таблицу коэффициентов возраста приводим в конце данной статьи.

Новый легковой автомобиль – это легковой автомобиль, не имеющий актов государственной регистрации уполномоченных органов, в том числе иностранных, дающих право на его эксплуатацию. В случае, если возраст легкового автомобиля превышает 15 лет, применяется максимальный коэффициент возраста (0,1).

Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости ввозимого в режиме импорта легкового автомобиля принимается таможенным органом в письменной форме при осуществлении контроля правильности определения таможенной стоимости на основе Базы данных таможенной стоимости легковых автомобилей, которая формируется Министерством цифровой трансформации.

Если заявленная таможенная стоимость автомобиля, меньше стоимости легкового автомобиля, идентичного по марке, коммерческому описанию (моделью) и характеристикам, необходимым для налогообложения и уплаты таможенных платежей, определенной в Базе данных Минцифры, применяется механизм корректировки заявленной таможенной стоимости.

Указанный механизм корректировки заявленной таможенной стоимости легковых автомобилей применяется вне зависимости от способа подачи предприятием таможенной декларации.

В случае применения механизма корректировки стоимости, декларанту средствами Портала Дія сообщается о корректировке.

Декларант или уполномоченное им лицо имеют право на выпуск в декларируемое свободное обращение легкового автомобиля в случае согласия с решением таможенного органа о корректировке таможенной стоимости такого автомобиля и при уплате таможенных платежей согласно таможенной стоимости, скорректированной таможенным органом.

Механизм корректировки стоимости не применим к новым легковым автомобилям, а также в случае, если стоимость задекларированного легкового автомобиля не может быть определена с использованием средств Базы данных таможенной стоимости.

Контроль правильности определения таможенной стоимости в таком случае осуществляется в соответствии с главой 9 Таможенного кодекса. Информация о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя, типа горючего предоставляется Гостаможслужбой ежемесячно в Минцифру. При этом не считается разглашением информации с ограниченным доступом предоставления информации Гостаможслужбой в Минцифру относительно конкретных операций по импорту легковых автомобилей.

Владельцем (держателем) Базы данных таможенной стоимости легковых автомобилей является государство в лице Минцифры.

Техническим администратором Базы данных таможенной стоимости будет госпредприятие, относящееся к сфере управления Минцифры. Порядок создания, функционирования и ведения базы данных и правила внесения сведений в нее утверждаются Кабмином.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования

В течение 6 месяцев со дня опубликования закона Кабмин должен обеспечить техническую реализацию представления гражданами электронной таможенной декларации средствами Портала Дія и создание базы данных таможенной стоимости легковых автомобилей.

Также Кабинету Министров в течение 9 месяцев поручено обеспечить техническую реализацию представления предприятиями электронной таможенной декларации средствами Портала Дія.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.