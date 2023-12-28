Продавали чужие квартиры по поддельным документам: в Киеве будут судить двух мошенников

Обвиняемые по сговору с соучастниками, которые выдавали себя за законных владельцев квартир, у частных нотариусов засвидетельствовали доверенность на право распоряжения двумя квартирами в Дарницком районе.

В Киеве будут судить двух мошенников, которые продавали чужие квартиры по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины и 45-летней женщины по обвинению в незаконном завладении чужим имуществом и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч ч. 3, 4 ст.358 УК Украины).

Согласно материалам следствия, обвиняемые по предварительному сговору с другими соучастниками, которые выдавали себя за законных владельцев квартир, у частных нотариусов в г. Харькове, засвидетельствовали доверенность на право распоряжения двумя квартирами в Дарницком районе столицы.

В дальнейшем, в мае 2023 года, на основании указанных поддельных доверенностей обвиняемые продали первую квартиру другой соучастнице преступления.

Кроме того, в июне 2023 года по аналогичной схеме обвиняемые пытались «продать» вторую квартиру, однако их преступная деятельность разоблачена нотариусом и вызвана работниками полиции.

На квартиру, которую злоумышленники успели реализовать, наложен арест.

В настоящее время один из обвиняемых находится под стражей, в отношении другой обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 805 200 грн., которая во время досудебного расследования внесена.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы досудебного расследования в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное уголовное производство.

Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.