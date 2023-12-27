В Киеве грузовик столкнулся с легковым автомобилем: ДТП попало на камеры

Водитель авто «Geely» нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Renault».

В Днепровском районе Киева на проспекте Романа Шухевича произошло ДПТ с участием легкового автомобиля и грузовика.

Прибывшие на место происшествия инспекторы выяснили, что водитель авто «Geely» нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Renault».

К счастью, в автопроисшествии никто не пострадал, только транспортные средства получили механические повреждения.

На водителя автомобиля «Geely» охранники порядка составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП).

ДТП попало на камеры, его опубликовали в Патрульной полиции Киева.

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