У Києві вантажівка зіштовхнулася з легковим автомобілем: ДТП потрапила на камери

Водій авто «Geely» порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем «Renault».

У Дніпровському районі Києва на проспекті Романа Шухевича сталося ДПТ за участі легкового автомобіля та вантажівки.

Інспектори, які прибули на місце події, з'ясували, що водій авто «Geely» порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем «Renault».

На щастя в автопригоді ніхто не постраждав, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На керманича автівки «Geely» охоронці порядку склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП).

ДТП потрапила на камери, його опублікували у Патрульній поліції Києва.

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