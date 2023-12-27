Які країни-лідери з прихильності українців: статистика

Польща залишається лідером за рівнем позитивного ставлення українців.

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Згідно з результатами дослідження Фонду «Демократичні Ініціативи» імені Ілька Кучеріва, серед українців особливо високий рівень позитивного ставлення до Польщі, тоді як Білорусь, за винятком росії, посідає останнє місце у списку за рівнем позитивного відношення до сусідніх країн.

За даними опитування, 66% українців відносяться до Польщі позитивно, лише 8% висловили негативне ставлення, тоді як 22% залишилися нейтральними. Крім того, половина українців вважає, що населення Польщі також позитивно налаштоване до України, а 13% вважають протилежне.

У той час, на останньому місці рейтингу за рівнем позитивного ставлення до сусідів, стоїть Білорусь. Близько 78% українців висловили негативне ставлення до цієї країни, з них 58% виразили однозначно негативні погляди. Нейтрально ставляться лише 12%, що є найменшим показником нейтральності серед усіх сусідів. Також лише менше 5% українців виявили позитивне ставлення до Білорусі наприкінці 2023 року.

Більшість українців вважає, що населення Білорусі ставиться негативно до України, в той час як лише 7% вірять у позитивне ставлення жителів Білорусі до України.

Відношення до Молдови та Румунії є більш позитивними: 49,5% українців виявили позитивне ставлення до Молдови та 47% до Румунії. У той же час, 38% виявили нейтральне ставлення до обох цих країн.

У випадку Угорщини, яка є єдиною сусідньою країною-членом ЄС, 46% українців виявили негативне ставлення, 27% - нейтральне, та 21% - позитивне. Також більшість українців вважає, що угорці ставляться негативно до України (37%), хоча 17% вбачають позитивне ставлення, а 29% - нейтральне.

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