Какие страны-лидеры по благосклонности украинцев: статистика

Польша остается лидером по уровню положительного отношения украинцев.

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Согласно результатам исследования Фонда "Демократические Инициативы" имени Илька Кучерива, среди украинцев особенно высокий уровень положительного отношения к Польше, тогда как Беларусь, за исключением россии, занимает последнее место в списке по уровню положительного отношения к соседним странам.

По данным опроса, 66% украинцев относятся к Польше положительно, лишь 8% выразили негативное отношение, тогда как 22% остались нейтральными. Кроме того, половина украинцев считает, что население Польши также положительно настроено к Украине, а 13% считают обратное.

В то время, на последнем месте рейтинга по уровню положительного отношения к соседям, стоит Беларусь. Около 78% украинцев выразили негативное отношение к этой стране, из них 58% выразили однозначно негативные взгляды. Нейтрально относятся лишь 12%, что является наименьшим показателем нейтральности среди всех соседей. Также лишь менее 5% украинцев выразили положительное отношение к Беларуси в конце 2023 года.

Большинство украинцев считает, что население Беларуси относится негативно к Украине, в то время как только 7% верят в положительное отношение жителей Беларуси к Украине.

Отношение к Молдове и Румынии являются более положительными: 49,5% украинцев обнаружили положительное отношение к Молдове и 47% к Румынии. В то же время, 38% обнаружили нейтральное отношение к обеим этим странам.

В случае Венгрии, которая является единственной соседней страной-членом ЕС, 46% украинцев обнаружили негативное отношение, 27% - нейтральное, и 21% - положительное. Также большинство украинцев считает, что венгры относятся негативно к Украине (37%), хотя 17% видят положительное отношение, а 29% - нейтральное.

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