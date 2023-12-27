Эра рекламы на базе ИИ: Google планирует заменить 30 тысяч работников искусственным интеллектом

Замещение рабочей силы искусственным интеллектом в долгосрочной перспективе может способствовать увеличению прибыли путем повышения производительности и оптимизации затрат.

Google планирует реструктурировать свой рекламный отдел. В частности, компания рассматривает возможность заменить 30 000 работников искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Information.

Издание пишет, что этот шаг может привести к изменениям в структуре отдела продаж компании. Известно, что в результате автоматизации часть сотрудников отдела продаж может оказаться лишней или быть перераспределена на другие должности в компании. В этой сфере Google насчитывает около 30 тысяч работников, половина из которых специализируется на продажах рекламных услуг.

Ранее Google уже анонсировала «новую эру рекламы на базе искусственного интеллекта». Это стратегическое обновление включает в себя автоматизацию создания персонализированных рекламных кампаний с целью улучшения эффективности рекламодателей.

Замещение рабочей силы искусственным интеллектом в долгосрочной перспективе может способствовать увеличению прибыли Google путем повышения производительности и оптимизации затрат. Однако такие технологические изменения могут повлиять на трудовой рынок в данном сегменте.

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