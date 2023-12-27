Ера реклами на базі ШІ: Google планує замінити 30 тисяч працівників на штучний інтелект

Заміщення робочої сили штучним інтелектом в довгостроковій перспективі може сприяти збільшенню прибутку шляхом підвищення продуктивності та оптимізації витрат.

Компанія Google планує реструктурувати свій рекламний відділ. Зокрема, компанія розгядає можливість замінити 30 000 працівників на штучний інтелект. Про це повідомляє The Information.

Видання пише, що цей крок може призвести до змін у структурі відділу продажів компанії. Відомо, що внаслідок автоматизації частина співробітників відділу продажів може стати зайвою або бути перерозподілена на інші посади в компанії. В цій сфері Google налічує близько 30 000 працівників, половина з яких спеціалізується на продажах рекламних послуг.

Раніше Google вже анонсував «нову еру реклами на базі штучного інтелекту». Це стратегічне оновлення включає в себе автоматизацію створення персоналізованих рекламних кампаній з метою поліпшення ефективності для рекламодавців.

Заміщення робочої сили штучним інтелектом в довгостроковій перспективі може сприяти збільшенню прибутку Google шляхом підвищення продуктивності та оптимізації витрат. Однак такі технологічні зміни також можуть вплинути на трудовий ринок у даному сегменті.

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