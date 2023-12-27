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  1. В Україні

Два окупанти отримали підозру у викраденні, побитті та зґвалтуванні жінки із Запоріжжя

22:40, 27 грудня 2023
Правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру двом окупантам, які чинили безчинства в Запорізькій області.
Два окупанти отримали підозру у викраденні, побитті та зґвалтуванні жінки із Запоріжжя
Джерело фото: Національна поліція України
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Правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовим у викраденні, побитті та зґвалтуванні жінки під час окупації Токмацької громади у травні 2022 року. Жертва, 26-річна мати двох дітей, була виведена з будинку насильно, коли її діти спали. Про це повідомляє Національна поліція України.

Військові з російських збройних сил погрожували жінці автоматами, обмотали її руки скотчем, заклеїли рот, побили та вивезли за межі села, де розташовувалися їхні вогневі позиції. Усе це відбувалося, поки діти спали в сусідній кімнаті і нічого не чули.

Невідомі використали жінку, зґвалтували її та залишили у лісосмузі. Розслідування встановило, що нападники служать у 19-й мотострілецькій дивізії 503-го гвардійського мотострілецького полку, військова частина №75394 Збройних Сил росії.

Потерпіла впізнала двох злочинців – 37-річного та 21-річного військових цієї дивізії, які походять з Краснодарського краю. Обом обвинуваченим повідомили про підозру у вчиненні цього жахливого злочину.

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