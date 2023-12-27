В рф «втомилася» EPR-система – кібервійська паралізували роботу бухгалтерських сервісів

Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює.

Зображення: freepik.com

Одна з найбільших ERP-систем у росії «втомилася». Як повідомив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, ІТ Армія паралізувала роботу 1С-Рарус.

Тепер клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу.

«1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнєфть та ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки», - сказано у повідомленні.

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