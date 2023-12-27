В рф «устала» EPR-система – кибервойска парализовали работу бухгалтерских сервисов

Клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает.

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Одна из самых больших ERP-систем в россии «устала». Как сообщил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ИТ Армия парализовала работу 1С-Рарус.

Теперь клиенты не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу.

«1С-Рарус насчитывает 150 000 пользователей, среди которых такие технологические гиганты и спонсоры войны, как Татнефть и ВТБ. Клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает. А это миллионный ущерб для российской экономики», - говорится в сообщении.

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