Apple запретили продавать некоторые модели смарт-часов, измеряющих кислород в крови

Комиссия по международной торговле США выдала запрет на некоторые модели Apple Watch после того, как выяснила, что сенсор кислорода в крови, установленный в устройствах, нарушает патенты изготовителя медицинского оборудования Masimo.

Apple больше не сможет продавать часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает The Verge.

Комиссия по международной торговле США (ITC) выдала запрет на эти модели часов после того, как выяснила, что сенсор кислорода в крови, установленный в устройствах, нарушает патенты производителя медицинского оборудования Masimo.

Распоряжение ITC было вынесено из-за жалобы, которую в середине 2021 года подала компания Masimo Corp. Производитель медицинских устройств обвинил Apple в нарушении функций светооксиметрии. В Masimo утверждают, что именно они изобрели эту технологию и Apple переманивала сотрудников компании, чтобы получить доступ к информации.

Apple уже убрала обе модели часов со своего сайта 21 декабря и с полок магазинов после 24 декабря. Компания оспаривает решение ITC и принимает все возможные меры, чтобы вернуть Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 покупателям в США как можно скорее.

ITC также обязала Apple прекратить продажу любых ранее импортированных устройств, содержащих нарушенную технологию.

Запрет относится только к магазинам Apple в США. Это означает, что покупатели все еще могут приобрести Watch Series 9 или Watch Ultra 2 в других розничных магазинах, таких как Amazon и Best Buy, пока они налицо. В прошлом году продажи «умных» часов принесли компании Apple $19,6 миллиарда.

Однако Apple намерена опротестовать решение Комиссии по международной торговле. Об этом пишет Wall Street Journal.

В компании заявили, что запрет на передовые модели Series 9 и Ultra 2 нанесет ей «непоправимый ущерб» – эти версии пользовались наибольшим спросом у покупателей.

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