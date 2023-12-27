Мартовская погода: в Киеве зафиксировали рекордную температуру

В Киеве зафиксировали температурный рекорд декабря, что соответствует концу марта.

В Киеве зафиксировали рекордную среднесуточную температуру воздуха для этой даты, которая составила 5,9 градусов Цельсия, превышая прошлый рекорд 2015 года на 0,1 градуса.

По сообщению Центральной геофизической обсерватории, нынешний показатель температуры превысил предыдущий рекорд, установленный в 2015 году, когда среднесуточная температура составляла +5,9°C. По климатическим стандартам такое значение температуры характерно для конца марта.

Это необычное повышение температуры зафиксировано на данное время года, и в соответствии с метеорологическими данными соответствует середине весны.

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