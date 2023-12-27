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  1. В Украине

Стало известно, какой размер имеет максимальная оплата за выполнение общественно полезных работ

23:21, 27 декабря 2023
В настоящее время выплата основной и дополнительной заработной платы за выполнение таких работ не может превышать полутора размеров МЗП, установленных на дату ее начисления.
Стало известно, какой размер имеет максимальная оплата за выполнение общественно полезных работ
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31 октября 2023 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Порядок привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения». Об этих изменениях шла речь во время семинара, который в одном из благотворительных фондов Запорожья провели должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области.

Специалисты обратили внимание, что теперь выплата основной и дополнительной заработной платы за выполнение таких работ не может превышать полтора размера минимальной заработной платы, установленной на дату ее начисления, за полностью выполненную месячную или часовую норму труда, установленную законодательством.

То есть, учитывая, что Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» установил минимальную заработную плату 6700 гривен в месяц, оплата выполнения общественно полезных работ не может превышать 10 050 гривен.

В следующем году он будет расти в соответствии с повышением размера минимальной заработной платы.

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