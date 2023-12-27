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Публічні службовці в Україні більше читають групи в месенджерах, ніж дивляться теленовини.

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Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

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  1. В Україні

Стало відомо, який розмір має максимальна оплата за виконання суспільно корисних робіт

23:21, 27 грудня 2023
Нині виплата основної та додаткової заробітної плати за виконання таких робіт не може перевищувати півтора розміру МЗП, встановленої на дату її нарахування.
Стало відомо, який розмір має максимальна оплата за виконання суспільно корисних робіт
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31 жовтня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану». Про ці зміни йшлося під час семінару, який в одному з благодійних фондів Запоріжжя провели посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області.

Фахівці звернули увагу на те, що тепер виплата основної та додаткової заробітної плати за виконання таких робіт не може перевищувати півтора розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на дату її нарахування, за повністю виконану місячну чи годинну норму праці, встановлену законодавством.

Тобто з огляду на те, що Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» установив мінімальну заробітну плату 6700 гривень на місяць, оплата за виконання суспільно корисних робіт не може перевищувати 10 050 гривень.

Наступного року вона зростатиме відповідно до підвищення розміру мінімальної заробітної плати. 

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