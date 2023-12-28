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Зіткнувся з авто, втік з місця ДТП й випив алкоголь: на Хмельниччині судили водія

08:37, 28 грудня 2023
Суд призначив порушнику 34000 гривень штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки, але сторона захисту оскаржила це рішення.
Зіткнувся з авто, втік з місця ДТП й випив алкоголь: на Хмельниччині судили водія
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Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність притягнення водія до відповідальності за трьома статтями адмінкодексу.

ДТП сталася рік тому на вул. Ессенській у Старокостянтинові: водій ЗАЗ SENS не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції й зіткнувся з RENAULT, який був припаркований на узбіччі. Опісля – поїхав додому, де вжив алкоголь. Про це пише Хмельницький апеляційний суд.

Старокостянтинівський районний суд визнав водія ЗАЗ винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП), у залишенні місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП) та у вживанні алкоголю після дорожньо-транспортної пригоди з його участю до проведення огляду на тверезість (ч. 4 ст. 130 КУпАП) і наклав на нього адміністративне стягнення – 34000 гривень штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Його захисник подав апеляційну скаргу на постанову місцевого суду: просив її скасувати та закрити провадження у зв’язку з відсутністю в діях підзахисного складу цих адміністративних правопорушень.

Серед іншого, адвокат вказав на неналежність ряду доказів у справі(протоколів про адмінправопорушення, схему місця ДТП), порушення права на захист, незаконний обшук, проведення огляду на стан сп’яніння з порушеннями. Також наполягав, що того дня водій не вживав алкоголь. За його словами, після аварії той був у шоковому стані, тому випив медичний препарат, склад якого не знав. 

ХАС відхилив доводи апеляційної скарги, зазначивши, що вони не можуть бути підставою для скасування постанови. Зокрема, суддя звернула увагу, що поліцейські оглянули автомобіль з дозволу власника та у його присутності, паспорт забрали, щоб перевірити особу і одразу повернули. Тому не вважає це обшуком, проте такі дії не є предметом оцінки у цій справі та у разі незгоди з ними сторона захисту має право оскаржувати їх у порядку адміністративного судочинства.

Апеляційний суд також зауважив на письмові пояснення свідків: вони бачили як увечері 30 грудня неподалік англійської школи автомобіль марки «Део» темного кольору в`їхав в передню частину припаркованого автомобіля «Рено», після чого здав назад та попрямував далі. «Опель» жовтого кольору, що рухався в зустрічному напрямку, розвернувся і поїхав наздоганяти правопорушника.

На відеозаписі з нагрудних камер поліції підзахисний апелянта знаходиться удома й намагається закрити перед поліцейськими вхідні двері квартири. Близько 30 хв відмовляється надавати пояснення, пред`являти паспорт та посвідчення водія. Коли їде на місце ДТП у поліцейській машині, розказує, що вживав алкоголь. Однак пройти огляд на стан сп’яніння неодноразово відмовляється. Під час складання протоколів повідомляє, що випив після аварії.

Апеляційний суд дослідив матеріали справи, перевірив доводи апеляційної скарги та вирішив, що її слід залишити без задоволення, оскільки висновок місцевого суду про доведеність вини водія у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 124, 122-4, 130 частиною 4 КУпАП, відповідає фактичним обставинам справи й підтверджується доказами.

З постановою апеляційного суду у справі № 683/49/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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