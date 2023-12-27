Березнева погода: у Києві зафіксували рекордну температуру

У Києві зафіксували температурний рекорд грудня, що відповідає кінцю березня.

У Києві зафіксували рекордну середньодобову температуру повітря для цієї дати, яка становила 5,9 градусів Цельсія, перевищуючи минулий рекорд 2015 року на 0,1 градуса.

За повідомленням Центральної геофізичної обсерваторії, цьогорічний показник температури перевищив попередній рекорд, встановлений у 2015 році, коли середньодобова температура становила +5,9°C. За кліматичними стандартами таке значення температури характерне для кінця березня.

Це незвичайне підвищення температури зафіксоване на дану пору року, і відповідно до метеорологічних даних відповідає середині весни.

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