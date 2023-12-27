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Більшість держслужбовців отримують новини про події в Україні із каналів та груп у месенджерах – НАДС

Публічні службовці в Україні більше читають групи в месенджерах, ніж дивляться теленовини.

Розмитнення легкових авто у Дії та запровадження підстав для коригування митної вартості вживаних автомобілів, - хто і як контролюватиме процеси

Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

ТУ ДСА в Херсонській області повернеться у Херсон наприкінці січня 2024 року

Втім, є пропозиція взагалі ліквідувати ТУ ДСА в Херсонській області.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

  1. В Україні

Березнева погода: у Києві зафіксували рекордну температуру

22:19, 27 грудня 2023
У Києві зафіксували температурний рекорд грудня, що відповідає кінцю березня.
Березнева погода: у Києві зафіксували рекордну температуру
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У Києві зафіксували рекордну середньодобову температуру повітря для цієї дати, яка становила 5,9 градусів Цельсія, перевищуючи минулий рекорд 2015 року на 0,1 градуса.

За повідомленням Центральної геофізичної обсерваторії, цьогорічний показник температури перевищив попередній рекорд, встановлений у 2015 році, коли середньодобова температура становила +5,9°C. За кліматичними стандартами таке значення температури характерне для кінця березня.

Це незвичайне підвищення температури зафіксоване на дану пору року, і відповідно до метеорологічних даних відповідає середині весни.

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