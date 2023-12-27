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  1. В Украине

Два оккупанта получили подозрение в похищении, избиении и изнасиловании женщины из Запорожья

22:40, 27 декабря 2023
Правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении двум оккупантам, которые совершали бесчинства в Запорожской области.
Два оккупанта получили подозрение в похищении, избиении и изнасиловании женщины из Запорожья
Источник фото: Национальная полиция Украины
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Правоохранители сообщили о подозрении двум российским военным в похищении, избиении и изнасиловании женщины во время оккупации Токмакской общины в мае 2022 года. Жертва, 26-летняя мать двоих детей, была выведена из дома насильно, когда ее дети спали. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Военные из российских вооруженных сил угрожали женщине автоматами, обмотали ее руки скотчем, заклеили рот, избили и вывезли за пределы села, где располагались их огневые позиции. Все это происходило, пока дети спали в соседней комнате и ничего не слышали.

Неизвестные использовали женщину, изнасиловали ее и оставили в лесополосе. Расследование установило, что нападавшие служат в 19-й мотострелковой дивизии 503-го гвардейского мотострелкового полка, воинская часть №75394 Вооруженных Сил россии.

Потерпевшая узнала двух преступников - 37-летнего и 21-летнего военных этой дивизии, которые происходят из Краснодарского края. Обоим обвиняемым сообщили о подозрении в совершении этого ужасного преступления.

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