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Продавали чужі квартири за підробленими документами: у Києві судитимуть двох шахраїв

00:00, 28 грудня 2023
Обвинувачені за змовою зі співучасниками, які видавали себе за законних власників квартир, у приватних нотаріусів, посвідчили довіреності на право розпорядження двома квартирами у Дарницькому районі.
Продавали чужі квартири за підробленими документами: у Києві судитимуть двох шахраїв
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У Києві судитимуть двох шахраїв, які продавали чужі квартири за підробленими документами. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, до суду скерувано обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка та 45-річної жінки за обвинуваченням у незаконному заволодінні чужим майном та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачені за попередньою змовою з іншими співучасниками, які видавали себе за законних власників квартир, у приватних нотаріусів у м. Харкові, посвідчили довіреності на право розпорядження двома квартирами у Дарницькому районі столиці.

У подальшому, у травні 2023 року, на підставі вказаних підроблених довіреностей обвинувачені «продали» першу квартиру іншій співучасниці злочину.

Крім того, у червні 2023 року за аналогічною схемою обвинувачені намагалися «продати» другу квартиру, проте їх злочинну діяльність викрито нотаріусом та викликано працівників поліції.

На квартиру, яку зловмисники встигли реалізувати, накладено арешт.

На даний час один з обвинувачених перебуває під вартою, щодо іншої обвинуваченої обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 грн., яка під час досудового розслідування внесена.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали досудового розслідування відносно інших осіб, причетних до вчинення злочину, виділено в окреме кримінальне провадження.

Слідство триває.

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