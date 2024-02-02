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У Києві патрульні наздогнали водія, який летів у Голосіївському районі зі швидкістю 125 км/год

07:58, 2 лютого 2024
Чи не щодня патрульні виявляють водіїв, що перевищують дозволену швидкість у місті, зокрема, більш ніж на 50 км/год.
У Києві патрульні наздогнали водія, який летів у Голосіївському районі зі швидкістю 125 км/год
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Києві інспектори продовжують притягувати до відповідальності порушників швидкісного режиму. Як зазначають у Патрульній поліції Києва, чи не щодня патрульні виявляють водіїв, що перевищують дозволену швидкість у місті, зокрема, більш ніж на 50 км/год.

Один із таких випадків стався днями у Голосіївському районі. Охоронці порядку виявили автомобіль Volkswagen, що рухався зі швидкістю 125 км/год. Інспектори подали керманичеві вимогу про зупинку, проте він не відреагував та продовжив рух, зауважують у поліції.

Патрульні, які негайно розпочали переслідування, зупинили транспортний засіб порушника.

Поліцейські склали на водія протокол за ч. 1 ст. 122 (Невиконання вимоги про зупинку) та винесли на нього постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення допустимої швидкості на 75 км/год) КУпАП.

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