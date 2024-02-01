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Судитимуть адвоката, якого викрили на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу Генпрокурора

18:23, 1 лютого 2024
За даними слідства, адвокат підбурив громадянку до надання 5 тисяч доларів прокурору ОГП.
Судитимуть адвоката, якого викрили на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу Генпрокурора
Фото: НАБУ і САП
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Адвокат, якого викрили на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу Генпрокурора, постане перед судом. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, якого у серпні 2023 року викрили на підбурюванні до обіцянки надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме прокурору Офісу Генерального прокурора, за вчинення ним дій у кримінальному провадженні в інтересах громадянки.

Встановлено, що адвокат підбурив громадянку до обіцянки надання 5 тисяч доларів неправомірної вигоди прокурору за вчинення ним дій у кримінальному провадженні, серед яких звернення до суду з клопотанням про звільнення громадянки від відповідальності за кримінальне правопорушення.

Для того, аби приховати злочин адвокат наполягав на укладенні договору між ним та цією громадянкою, за умовами якого ці кошти мали стати оплатою його адвокатських послуг.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянки, у якої адвокат вимагав кошти.

Раніше ми писали, що НАБУ і САП викрили і повідомили про підозру адвокату у підбурюванні до підкупу прокурора Офісу Генерального прокурора. 

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