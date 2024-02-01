Будут судить адвоката, разоблаченного на подстрекательстве к подкупу прокурора Офиса Генпрокурора

Адвокат, разоблаченный на подстрекательстве к подкупу прокурора Офиса Генпрокурора, предстанет перед судом. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Так, прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении адвоката, которого в августе 2023 года разоблачили на подстрекательстве к обещанию предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, а именно прокурору Офиса Генерального прокурора, за совершение им уголовном производстве в интересах гражданки.
Установлено, что адвокат подвел гражданку к обещанию предоставления 5 тысяч долларов неправомерной выгоды прокурору за совершение им действий в уголовном производстве, среди которых обращение в суд с ходатайством об освобождении гражданки от ответственности за уголовное правонарушение.
Для того чтобы скрыть преступление адвокат настаивал на заключении договора между ним и этой гражданкой, по условиям которого эти средства должны стать оплатой его адвокатских услуг.
Действия адвоката квалифицированы по ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Расследование этих фактов НАБУ и САП приступили по заявлению гражданки, у которой адвокат требовал средства.
Ранее мы писали, что НАБУ и САП разоблачили и сообщили о подозрении адвокату в подстрекательстве к подкупу прокурора Офиса Генерального прокурора.
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