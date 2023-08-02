Підбурювання до підкупу посадовця Офісу Генпрокурора: про підозру повідомлено адвокату

За даними слідства, адвокат підбурив громадянку до надання 5 тисяч доларів прокурору Офісу Генерального прокурора.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили і повідомили про підозру столичному адвокату у підбурюванні до підкупу прокурора Офісу Генерального прокурора. Про це повідомляють НАБУ і САП.

«За версією слідства, адвокат підбурив громадянку до надання неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів прокурору за вчинення ним дій у кримінальному провадженні, серед яких звернення до суду з клопотанням про звільнення громадянки від відповідальності за кримінальне правопорушення.

Аби приховати злочин адвокат наполягав на укладенні договору між ним та цією громадянкою, за умовами якого ці 5 тисяч доларів мали стати оплатою його адвокатських послуг.

Зауважимо, що злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі адвоката», — йдеться у повідомленні.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянки, у якої адвокат вимагав кошти.

Дії адвоката кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 , ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України. 1 серпня 2023 року йому повідомили про підозру.

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