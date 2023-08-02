«Емоціям точно варто охолонути»: Зеленський прокоментував дипломатичний конфлікт з Польщею

Президент України зробив заяву щодо дипломатичної суперечки, яка була викликана висловлюваннями польського чиновника.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна надзвичайно цінує історичну підтримку Польщі та не дасть жодним політичним миттєвостям та емоціям зіпсувати відносини між українським і польським народами. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції — вище фундаментальних інтересів народів», — написав він.

Президент наголосив, що Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і вдячна кожному народу, який допомагає. Він додав, що українці надзвичайно цінують історичну підтримку Польщі, яка разом із Україною стала справжнім щитом Європи – від моря до моря.

«І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може. Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе!», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ викликало посла Польщі Бартоша Цихоцького через висловлювання глави канцелярії президента Анджея Дуди про нібито невдячність України за допомогу.

Раніше в Офісі Президента відкинули заяви з Варшави, що Україна не цінує підтримку від Польщі.

Додамо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС через слова про «невдячність» України.

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