Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Україні скоротилася кількість державних службовців, - голова НАДС Наталія Алюшина

Кількість вакантних посад на державній служби сягає 36 241.

Кабмін схвалив Стратегію, яка пропонує удосконалити механізм конфіскації у цивільному процесі

АРМА забезпечуватиме роботу міжвідомчої групи для реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки.

Кабмін затвердив новий порядок створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису та печатки у держорганах

Набуде чинності новий Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, місцевого самоврядування і держпідприємствах: що зміниться.

Дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію: Нотаріальна палата застерігає Кабмін від ризикованих кроків

Формування згоди на виїзд дитини за допомогою Дії не дозволяє перевірити обсяг дієздатності особи у момент надання згоди, чи страждає така особа на психічний розлад, чи не перебуває під дією спиртних напоїв, наркотичних засобів, або ж взагалі, чи є це її справжнім волевиявленням.

У цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу

У законі встановлять, що цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних МВС чи які не задекларовані в органах Національної поліції, на території, де не ведуться бойові дії.

  1. В Україні

«Емоціям точно варто охолонути»: Зеленський прокоментував дипломатичний конфлікт з Польщею

13:05, 2 серпня 2023
Президент України зробив заяву щодо дипломатичної суперечки, яка була викликана висловлюваннями польського чиновника.
«Емоціям точно варто охолонути»: Зеленський прокоментував дипломатичний конфлікт з Польщею
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна надзвичайно цінує історичну підтримку Польщі та не дасть жодним політичним миттєвостям та емоціям зіпсувати відносини між українським і польським народами. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції — вище фундаментальних інтересів народів», — написав він.

Президент наголосив, що Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і вдячна кожному народу, який допомагає. Він додав, що українці надзвичайно цінують історичну підтримку Польщі, яка разом із Україною стала справжнім щитом Європи – від моря до моря.

«І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може. Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе!», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ викликало посла Польщі Бартоша Цихоцького через висловлювання глави канцелярії президента Анджея Дуди про нібито невдячність України за допомогу.

Раніше в Офісі Президента відкинули заяви з Варшави, що Україна не цінує підтримку від Польщі.

Додамо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС через слова про «невдячність» України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду