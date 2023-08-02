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  1. В Украине

«Эмоциям точно стоит остыть»: Зеленский прокомментировал дипломатический конфликт с Польшей

13:05, 2 августа 2023
Президент Украины сделал заявление относительно дипломатического спора, который был вызван высказываниями польского чиновника.
«Эмоциям точно стоит остыть»: Зеленский прокомментировал дипломатический конфликт с Польшей
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна очень ценит историческую поддержку Польши и не даст никаким политическим мгновениям и эмоциям испортить отношения между украинским и польским народами. Об этом он написал на своей странице Twitter.

«Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции. Но сейчас видим разные сигналы, что политика кое-где пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов», – написал он.

Президент подчеркнул, что Украина бьется за свободу свою и всей Европы, и благодарна каждому помогающему народу. Он добавил, что украинцы очень ценят историческую поддержку Польши, которая вместе с Украиной стала настоящим щитом Европы – от моря до моря.

«И никакой трещинки в этом щите быть не может. Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим русским врагом – превыше всего!», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Министерство иностранных дел вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за высказывания главы канцелярии президента Анджея Дуды о якобы неблагодарности Украины за помощь.

Ранее в Офисе Президента исключили заявления из Варшавы, что Украина не ценит поддержку от Польши.

Добавим, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий возмутился вызовом посла Польши в МИД из-за слов о «неблагодарности» Украины.

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