В Укрэнерго призвали экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы

В среду 2 августа пошел в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Из-за этого уменьшилось производство на атомных электростанциях, которые обеспечивают покрытие большей части потребления. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления, отметили в Укрэнерго.
Как помочь энергосистеме:
- экономно потребляйте электроэнергию:
- охлаждайте помещение не ниже 23 °С;
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
- переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
- Выключайте свет, когда выходите из помещения.
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