В Укрэнерго призвали экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы

В плановый ремонт пошел еще один атомный энергоблок.

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В среду 2 августа пошел в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Из-за этого уменьшилось производство на атомных электростанциях, которые обеспечивают покрытие большей части потребления. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления, отметили в Укрэнерго.

Как помочь энергосистеме:

экономно потребляйте электроэнергию:

охлаждайте помещение не ниже 23 °С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

Выключайте свет, когда выходите из помещения.

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