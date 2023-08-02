Суд Киева назначил поклоннику коммунистической символики полтора года лишения свободы с конфискацией имущества

Подольский районный суд Киева признал мужчину виновным в распространении запрещенной коммунистической символики.

Подольский районный суд Киева признал мужчину виновным в распространении запрещенной коммунистической символики. Об этом говорится в приговоре от 26 июля.

29 октября 2022 года в соцсети Facebook опубликовал изображение, состоявшее из серпа и молота, портрета Ленина, а также надписи «С Днем Рождения комсомол!». Публикацию он сопровождал личным комментарием: «С Праздником! …».

30 декабря 2022 года около 3 часов ночи мужчина опубликовал изображение герба СССР, сочетание серпа, молота и пятиконечной звезды с двумя надписями «30 декабря 1992 года был образован СССР» и «С Днем рождения, Родина!».

В судебном заседании злоумышленник вину не признал и объяснил, что ничего запрещенного в Facebook не размещал Facebook. Он считает, что его страница всегда открыта и кто-либо мог там что-нибудь разместить. Его сын и женщина знали пароли от соцсети и пользовались ноутбуком, хотя сын не проживает с ним.

Обвиняемый сообщил, что в свое время окончил Киевский политехнический университет, а в дальнейшем — Высшую школу КГБ СССР в 1985 году и у него высшее юридическое образование, высшее военное и среднее специальное образование по филологическому направлению обучения.

Относительно комментариев под изображениями указал, что он может и написал: «В этой стране я родился и рос».

Мужчина рассказал, что утром в день обыска к нему прибывала скорая медицинская помощь. Он употреблял алкогольные напитки при следователях, потому что якобы имеет онкологическое заболевание, а в быстрой не было морфия. Хотя из материалов дела усматривается, что хроническими заболеваниями мужчина не страдает.

Обвиняемый не отрицал, что во время обыска был пьян и смеялся над происходящим, поскольку с обыском пришло много людей и он не понимал зачем это. Дополнительно сообщил, что в течение 2022 года его страницу в Facebook вроде бы много раз взламывали.

В суде выступал свидетель, лично не знакомый с обвиняемым, но был на него подписан в Facebook. Вероятно, он сам нашел его страницу, потому что интересовался антиквариатом. Позже свидетель заметил у этого мужчины публикации с коммунистической символикой.

Еще один пользователь Facebook добавил обвиняемого в группу по общим интересам. Он предполагает, что мог видеть на его странице сообщения с коммунистической символикой, но не уверен в этом. Муж сообщил суду, ему позвонили следователи и предложили предоставить показания, а если он не согласится, то пригрозили судом. Но на момент допроса на досудебном расследовании свидетельница якобы имела проблемы со сном и большую нагрузку по работе, употребляла антидепрессанты и считает, что это могло повлиять на его восприятие.

Сожительница обвиняемого рассказала, что ноутбуком и телефонами, с которых есть доступ к его странице в сети Facebook пользовался исключительно он сам. О публикациях с коммунистической символикой женщина узнала только во время обыска. По ее словам, мужчина коллекционирует монеты и керамику. В прошлом он окончил Политехнический институт, работал на заводе 10 лет главным метрологом, а прежде инженером. У него были знакомы с КГБ, и он рассказывал, что участвовал в боевых действиях в Афганистане.

Суд назначил наказание, предложенное прокурором, 1 год и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд учел время, способ и суть распространенной обвиняемым символики, которая сейчас активно используется военнослужащими рф в войне против Украины, а также отношение обвиняемого, категорически отрицающего причастность к преступлению и не признающего вину. Никаких обстоятельств, смягчающих наказание, не установлено.

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