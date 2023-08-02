Суд Києва призначив шанувальнику комуністичної символіки півтора роки позбавлення волі з конфіскацією майна

Подільський районний суд міста Києва визнав чоловіка винуватим у поширенні забороненої комуністичної символіки.

Подільський районний суд міста Києва визнав чоловіка винуватим у поширенні забороненої комуністичної символіки. Про це йдеться у вироку від 26 липня.

29 жовтня 2022 року в соцмережі Facebook опублікував зображення, що складалося із серпа і молота, портрета Леніна, а також надпису «С Днем Рождения комсомол!». Публікацію він супроводив особистим коментарем: «С Праздником! …».

30 грудня 2022 року близько 3 години ночі чоловік опублікував зображення герба СРСР, поєднання серпа, молота і пʼятикутної зірки з двома надписами «30 декабря 1992 года был образован СССР» і «С Днем рождения, Родина!».

У судовому засідані зловмисник вину не визнав та пояснив, що нічого забороненого в Facebook не розміщував Facebook. Він вважає, що його сторінка завжди відкрита і будь-хто міг там що-небудь розмістити. Його син та жінка знали паролі від соцмережі та користувались ноутбуком, хоча син і не проживає з ним.

Обвинувачений повідомив, що свого часу закінчив Київський політехнічний університет, а в подальшому — Вищу школу КДБ СРСР у 1985 році і у нього є вища юридична освіта, вища військова та середня спеціальна освіта з філологічного напрямку навчання.

Щодо коментарів під зображеннями вказав, що може він і написав: «В этой стране я родился и рос».

Чоловік розповів, що вранці в день обшуку до нього прибувала швидка медична допомога. Він вживав алкогольні напої при слідчих, бо нібито має онкологічне захворювання, а в швидкої не було морфію. Хоча із матеріалів справи вбачається, що хронічними захворюваннями чоловік не страждає.

Обвинувачений не заперечував, що під час обшуку був пʼяний і сміявся з того, що відбувається, оскільки з обшуком прийшло багато людей і він не розумів навіщо це. Додатково повідомив, що протягом 2022 року його сторінку в Facebook начебто багато разів зламували.

У суді виступав свідок, який особисто не знайомий з обвинуваченим, але був на нього підписаний у Facebook. Ймовірно він сам знайшов його сторінку, бо цікавився антикваріатом. Пініше свідок помітив у цього чоловіка публікації з комуністичною символікою.

Ще один користувач Facebookдодав обвинуваченого в групу за спільними інтересами. Він припускає, що міг бачити на його сторінці дописи з комуністичною символікою, але не впевнений у цьому. Чоловік повідомив суду, йому зателефонували слідчі та запропонували надати показаня, а якщо він не погодиться, то пригрозили судом. Але на момент допиту на досудовому розслідуванні свідок начебто мав проблеми зі сном та велике навантаження по роботі, вживав антидепресанти і вважає, що це могло вплинути на його сприйняття.

Співмешканка обвинуваченого розповіла, що ноутбуком і телефонами, з яких є доступ до його сторінки в мережі Facebook користувався виключно він сам. Про публікації з комуністичною символікою жінка дізналась тільки під час обшуку. Зі її слів, чоловік колекціонує монети і кераміку. У минулому він закінчив Політехнічний інститут, працював на заводі 10 років головним метрологом, а до того інженером. У нього були знайомі з КДБ і він розповідав, що брав участь у бойових діях в Афганістані.

Суд призначив покарання, яке запропонував прокурор, 1 рік і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд врахував час, спосіб та суть поширеної обвинуваченим символіки, яка зараз активно використовується військовослужбовцями рф у війні проти України, а також ставлення обвинуваченого, який категорично заперечує свою причетність до злочину і не визнає вину. Ніяких обставин, що помʼякшують покарання, не встановлено.

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