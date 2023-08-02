У цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу

У законі встановлять, що цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних МВС чи які не задекларовані в органах Національної поліції, на території, де не ведуться бойові дії.

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Нещодавно Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 9538 про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Розробником виступає МВС.

Мета проекту – впорядкування правил поводження зі зброєю, визначення норм зобов’язуючого характеру, а також надання цивільним особам права задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї.

Зокрема, передбачено, що цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні впродовж місяця з дня введення в дію цього закону звернутися до органів (підрозділів) Національної поліції України для її декларування або здачі.

Цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах (банках) даних МВС чи які не задекларовані в органах (підрозділах) Національної поліції України, на території, де не ведуться бойові дії, згідно із законодавством України. За вчинення таких дій цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.

Також МВС пропонує встановити, що цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, її основні частини та/або боєприпаси до неї, зобов’язана впродовж 24 годин повідомити орган (підрозділ) Національної поліції про такий факт, передати знахідку поліцейському в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на місцезнаходження знахідки для її вилучення.

У разі встановлення причетності знайденої або задекларованої вогнепальної зброї до вчинення кримінальних правопорушень, виявлення видалених чи незаконно змінених маркувань на вогнепальній зброї або невідповідності вогнепальної зброї вимогам, передбаченим частиною четвертою статті 1 цього Закону, така зброя вилучається органами (підрозділами) Національної поліції.

Дія закону пошириться на всіх цивільних осіб, які отримали або задекларували вогнепальну зброю і боєприпаси до неї в порядку, передбаченому статтею 1 цього Закону, незалежно від дати їх видачі або декларування, застосовується протягом дії воєнного стану і 90 днів після його припинення або скасування.

В свою чергу, стаття 1 передбачає, що у період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (цивільні особи), можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф та/або інших держав, у тому числі отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених МВС.

Задекларована в органах (підрозділах) Національної поліції цивільними особами вогнепальна зброя та боєприпаси до неї прирівнюються до отриманої вогнепальної зброї, визначеної частиною першою цієї статті.

Порядок декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.

Під вогнепальною зброєю, яка підлягає декларуванню, розуміється нарізна вогнепальна зброя калібру не більше 12,7 мм, гладкоствольна вогнепальна зброя калібру не більше 23 мм, боєприпаси до них, відомості про які відсутні в реєстрах і базах (банках) даних Міністерства внутрішніх справ України та які перебувають у володінні та можуть використовуватися цивільними особами у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав.

Вогнепальна зброя та боєприпаси до неї, отримані або задекларовані в органах (підрозділах) Національної поліції, є державною власністю, яка може бути у володінні та користуванні цивільних осіб виключно на підставах і на період, визначених цим Законом.

Забороняється передача цивільними особами вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, отриманої або задекларованої відповідно до цього Закону, іншим особам, крім передачі органам Національної поліції України.

Не підлягає декларуванню згідно із цим Законом вогнепальна зброя та боєприпаси до неї військовослужбовців Міністерства оборони, ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу.

Правила носіння, зберігання і перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф та/або інших держав, встановлюються МВС.

Цивільні особи зобов’язані здати отриману або задекларовану ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів (підрозділів) Нацполіції України не пізніше 90 днів після припинення або скасування дії воєнного стану.

Зберігання, облік, реалізація та утилізація задекларованої вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, які здані до органів (підрозділів) Національної поліції, здійснюються в порядку, визначеному МВС.

Автор: Наталя Мамченко

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