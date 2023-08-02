В Укренерго закликали економити електроенергію, особливо у вечірні години

У плановий ремонт пішов ще один атомний енергоблок.

Зображення: freepik.com

У середу, 2 серпня, пішов у плановий ремонт ще один атомний енергоблок. Через це зменшилось виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання, наголосили в Укренерго.

Як допомогти енергосистемі:

ощадливо споживайте електроенергію:

охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

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