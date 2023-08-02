Моравецкий возмутился вызовом посла Польши в МИД из-за слов о «неблагодарности» Украины

Премьер Польши, комментируя инцидент с вызовом посла, заявил, что «таких ошибок не должно быть».

Фото: 24tv.ua

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий осудил решение Киева вызвать посла Польши в МИД Украины из-за высказываний представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Чиновник отметил, что вызов польского посла – «представителя страны, который единственный остался в Киеве в день вторжения россии в Украину» в МИД Украины «не должен был состояться».

«В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть», – написал премьер Польши.

Он добавил, что для Польши интересы любого другого государства никогда не будут стоять выше собственных.

Напомним, Министерство иностранных дел вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за высказывания главы канцелярии президента Анджея Дуды о якобы неблагодарности Украины за помощь.

Ранее в Офисе Президента исключили заявления из Варшавы, что Украина не ценит поддержку от Польши.

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