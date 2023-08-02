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  1. У світі

Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС через слова про «невдячність» України

09:03, 2 серпня 2023
Прем'єр Польщі, коментуючи інцидент з викликом посла заявив, що «таких помилок не повинно бути».
Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС через слова про «невдячність» України
Фото: 24tv.ua
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Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький засудив рішення Києва викликати посла Польщі до МЗС України через висловлювання представника офісу президента Польщі Марчина Пшидача. Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у Twitter.

Посадовець зазначив, що виклик польського посла – «представника країни, який єдиний залишився в Києві в день вторгнення росії в Україну» до МЗС України «не повинен був відбутися».

«У міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, з огляду на величезну підтримку, яку Польща надає Україні, таких помилок не повинно бути», – написав прем’єр Польщі.

Він додав, що для Польщі інтереси будь-якої іншої держави ніколи не будуть стояти вище за власні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ викликало посла Польщі Бартоша Цихоцького через висловлювання глави канцелярії президента Анджея Дуди про нібито невдячність України за допомогу.

Раніше в Офісі Президента відкинули заяви з Варшави, що Україна не цінує підтримку від Польщі.

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