Подстрекательство к подкупу должностного лица Офиса Генпрокурора: о подозрении сообщено адвокату

По данным следствия, адвокат подстрекал гражданку к предоставлению 5 тысяч долларов прокурору Офиса Генерального прокурора.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили и сообщили о подозрении столичному адвокату в подстрекательстве к подкупу прокурора Офиса Генерального прокурора. Об этом сообщают НАБУ и САП.

«По версии следствия, адвокат подвел гражданку к предоставлению неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов прокурору за совершение им действий в уголовном производстве, среди которых обращение в суд с ходатайством об освобождении гражданки от ответственности за уголовное правонарушение.

Чтобы скрыть преступление, адвокат настаивал на заключении договора между ним и этой гражданкой, по условиям которого эти 5 тысяч долларов должны были стать оплатой его адвокатских услуг.

Заметим, что преступление не было доведено до конца по причинам, не зависевшим от воли адвоката», — говорится в сообщении.

Расследование этих фактов НАБУ и САП приступили по заявлению гражданки, у которой адвокат требовал средства.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины. 1 августа 2023 г. ему сообщили о подозрении.

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